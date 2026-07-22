Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец внука Донцовой заявил, что мальчик чувствует себя нормально после нападения

Аркадий Васильев, отец пострадавшего от нападения собаки семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой, в среду, 22 июля, сообщил, что мальчик находится в больнице и врачи оценивают его состояние как нормальное.

Аркадий Васильев, отец пострадавшего от нападения собаки семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой, в среду, 22 июля, сообщил, что мальчик находится в больнице и врачи оценивают его состояние как нормальное.

— Самочувствие (у сына — прим. «ВМ») сейчас адекватное, так скажу. Естественно, когда малолетние дети попадают в подобные ситуации, органы сразу реагируют. Заявление, естественно, уже написали в полицию. Сейчас идут следственные мероприятия с хозяином собаки, а после этого он попросился зайти пообщаться, — уточнил мужчина в беседе с порталом Super.

21 июля акита-ину без намордника сбила мальчика с ног и укусила за голову, пока он находился в поле около своего дома. Ребенку, по словам Донцовой, помог проходивший мимо мужчина. Она подчеркнула, что хозяин собаки якобы ничего не сделал, а просто стоял рядом. После случившегося мальчика доставили в больницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

22 июля Дарья Донцова заявила, что планирует подать в суд иск к хозяину собаки, которая покусала ее семилетнего внука. По словам писательницы, на мужчину неоднократно жаловались жители Дубцов, но никто на это так и не отреагировал.