Отец внука Донцовой заявил, что мальчик чувствует себя нормально после нападения

21 июля акита-ину без намордника сбила мальчика с ног и укусила за голову, пока он находился в поле около своего дома. Ребенку, по словам Донцовой, помог проходивший мимо мужчина. Она подчеркнула, что хозяин собаки якобы ничего не сделал, а просто стоял рядом. После случившегося мальчика доставили в больницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.