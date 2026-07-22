Отец внука Донцовой заявил, что мальчик чувствует себя нормально после нападения

Аркадий Васильев, отец пострадавшего от нападения собаки семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой, в среду, 22 июля, сообщил, что мальчик находится в больнице и врачи оценивают его состояние как нормальное.
— Самочувствие (у сына — прим. «ВМ») сейчас адекватное, так скажу. Естественно, когда малолетние дети попадают в подобные ситуации, органы сразу реагируют. Заявление, естественно, уже написали в полицию. Сейчас идут следственные мероприятия с хозяином собаки, а после этого он попросился зайти пообщаться, — уточнил мужчина в беседе с порталом Super.
21 июля акита-ину без намордника сбила мальчика с ног и укусила за голову, пока он находился в поле около своего дома. Ребенку, по словам Донцовой, помог проходивший мимо мужчина. Она подчеркнула, что хозяин собаки якобы ничего не сделал, а просто стоял рядом. После случившегося мальчика доставили в больницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
22 июля Дарья Донцова заявила, что планирует подать в суд иск к хозяину собаки, которая покусала ее семилетнего внука. По словам писательницы, на мужчину неоднократно жаловались жители Дубцов, но никто на это так и не отреагировал.