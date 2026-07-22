Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь десятков украинских дронов упёрлись в стену российского ПВО при попытке атаки трёх регионов

Силы противовоздушной обороны за минувший день ликвидировали над российскими регионами 80 украинских дронов самолётного типа. Такие цифры привело Министерство обороны РФ 22 июля.

В военном ведомстве уточнили, что интенсивная работа дежурных средств ПВО велась в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники перехватывали и уничтожали над территориями Белгородской и Курской областей, над Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее Life.ru писал, что российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 242 украинских беспилотника самолётного типа. Массированная атака была отражена в период с 20:00 мск 21 июля до 8:00 мск 22 июля. География работы расчётов ПВО охватила 15 субъектов Российской Федерации. Воздушные цели поражались над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше