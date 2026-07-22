Восемь десятков украинских дронов упёрлись в стену российского ПВО при попытке атаки трёх регионов

В военном ведомстве уточнили, что интенсивная работа дежурных средств ПВО велась в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники перехватывали и уничтожали над территориями Белгородской и Курской областей, над Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.