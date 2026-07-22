Взрыв телефона убил двухлетнего мальчика в машине

Следственное управление СК по Орловской области завершило разбирательство по факту гибели ребёнка в результате возгорания мобильного устройства. Фигурантом дела стал житель Троснянского района, которому вменяют неосторожные действия, повлёкшие смерть его 2-летнего сына.
Трагедия произошла 8 июня у частного дома в посёлке Тросна. Отец вместе с мальчиком занимался уборкой в салоне легкового автомобиля. Мужчина оставил внутри аппарат с вздувшимся аккумулятором, а сам ушёл в жилое строение, не присмотрев за ребёнком. Малыш залез обратно в машину, и в тот же момент гаджет внезапно воспламенился.
Огонь мгновенно перекинулся на одежду и кожу ребёнка. От полученных термических повреждений мальчик скончался на месте до приезда медиков. Экспертиза впоследствии подтвердила, что причиной пожара стал именно дефект источника питания телефона.
Следствие квалифицировало случившееся по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже передано в суд для рассмотрения по существу.
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