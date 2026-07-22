Взрыв телефона убил двухлетнего мальчика в машине

Трагедия произошла 8 июня у частного дома в посёлке Тросна. Отец вместе с мальчиком занимался уборкой в салоне легкового автомобиля. Мужчина оставил внутри аппарат с вздувшимся аккумулятором, а сам ушёл в жилое строение, не присмотрев за ребёнком. Малыш залез обратно в машину, и в тот же момент гаджет внезапно воспламенился.