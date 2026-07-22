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Непогода остановила движение трамвая № 2 в Нижнем Новгороде

Поврежденную контактную сеть на Большой Печерской восстанавливают специалисты.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде временно прекращено движение трамваев по маршруту № 2. Ограничения ввели после непогоды, которая повредила контактную сеть на улице Большой Печерской. Сейчас на месте работают специалисты компании «Экологические проекты», устраняющие последствия аварии, сообщили в ЦРТС.

Из-за повреждения инфраструктуры трамвайное сообщение по маршруту № 2 приостановлено до завершения восстановительных работ. Специалисты занимаются ремонтом контактной сети, чтобы как можно быстрее вернуть движение общественного транспорта к привычному графику.

Изменения затронули и автобусные перевозки. В связи с ликвидацией последствий непогоды на улице Адмирала Васюнина временно скорректирован маршрут автобуса № 16. На период проведения работ он следует по улицам Ванеева и Надежды Сусловой.

Пассажирам рекомендуют заранее учитывать временные ограничения при планировании поездок и при возможности выбирать альтернативные маршруты. О возобновлении движения трамвая № 2 и возвращении автобуса № 16 на обычную схему движения сообщат после завершения всех восстановительных работ.