Непогода остановила движение трамвая № 2 в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде временно прекращено движение трамваев по маршруту № 2. Ограничения ввели после непогоды, которая повредила контактную сеть на улице Большой Печерской. Сейчас на месте работают специалисты компании «Экологические проекты», устраняющие последствия аварии, сообщили в ЦРТС.