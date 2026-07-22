Полицейские обнаружили 5 кг наркотиков в машине россиянина

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков остановили легковой автомобиль «Ниссан» на трассе в пригороде донской столицы. За рулём находился 47-летний мужчина, прописанный в Сочи, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили оборудованные тайники под капотом и в багажном отделении. В них находилось 5 вакуумных упаковок с сыпучим веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что это наркотические средства, общий вес изъятого составил порядка 5 кг.
Задержанный дал показания, что оптовую партию он получил в столице. По его словам, груз был предназначен для дальнейшего распространения бесконтактным способом через систему закладок на территории Ростовской области и соседнего Краснодарского края.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к сбыту и покушения на незаконный оборот наркотиков, а также по статье о пересылке запрещённых веществ. Судья принял решение заключить фигуранта под стражу на время следствия.
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