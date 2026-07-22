Мать пропавшей на три дня школьницы рассказала о ее переписке со взрослым мужчиной

19 июля школьница ушла из дома на поиски потерянного кольца без телефона и не вернулась. Позднее ее мать обратилась в полицию, и правоохранители возбудили уголовное дело по факту исчезновения девочки. Полиция рассматривала различные версии, в том числе и о том, что школьницу могли похитить. Как пропала девочка в Пущине — в материале «Вечерней Москвы».