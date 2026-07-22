Состояние пострадавших после удара ВСУ в Ялте стабилизировали

Всего в учреждение поступили десять раненых, из которых семерых пришлось госпитализировать. Трое пациентов изначально находились в тяжёлом состоянии, однако сейчас их жизни ничего не угрожает. В ведомстве уточнили, что все потерпевшие — взрослые люди, детей среди них нет.