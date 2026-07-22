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Состояние пострадавших после удара ВСУ в Ялте стабилизировали

Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавших, доставленных в стационар после удара ВСУ по жилому дому в Ялте. Об этом РИА «Новости Крым» проинформировали в филиале ФНКЦ ФМБА.

Источник: Life.ru

Всего в учреждение поступили десять раненых, из которых семерых пришлось госпитализировать. Трое пациентов изначально находились в тяжёлом состоянии, однако сейчас их жизни ничего не угрожает. В ведомстве уточнили, что все потерпевшие — взрослые люди, детей среди них нет.

Характер травм в основном связан с осколочными ранениями, а в одном случае медики зафиксировали отравление угарным газом. Специалисты продолжают оказывать пострадавшим всю необходимую помощь. Стационар в полном объёме обеспечен лекарствами, расходными материалами, водой и электричеством.

Напомним, в Ялте в результате ночной атаки беспилотников пострадали 17 мирных жителей, а из повреждённого здания были эвакуированы 350 человек. После попадания дрона в многоэтажку на месте вспыхнул сильный пожар, охвативший 7 квартир и вызвавший частичное обрушение фасада. На полную ликвидацию возгорания специалистам потребовалось 4 часа. Ситуация находится под личным контролем главы республики.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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