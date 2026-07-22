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Сильная буря накрыла Стамбул, самолёты не могут приземлиться

Сильная буря с порывистым ветром обрушилась на Стамбул и привела к остановке авиарейсов в городских аэропортах, сообщает турецкая газета Hürriyet.

Источник: Life.ru

Видео © Telegram/Главные новости Турции.

Из-за непогоды самолёты не могут совершать посадку. Информации о пострадавших или масштабах задержек пока нет.

Это далеко не первый случай, когда экстремальные погодные условия нарушают жизнь городов. Ранее сильный ветер вызвал перебои с электроснабжением в Алтайском крае. В Краснощёковском и Чарышском районах без света остались 44 населённых пункта с более чем 6 тысячами жителей. Для восстановления подачи энергии привлекли 27 человек и четыре единицы техники, а ситуацию дополнительно контролировали с помощью беспилотной авиации.

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