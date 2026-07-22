Ким назвала атаку ВСУ на сотрудников Wildberries актом международного терроризма

Атака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, сотрудников маркетплейса Wildberries является актом международного терроризма. С таким заявлением в среду, 22 июля, выступила основательница компании Татьяна Ким.
— Атака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, обычных граждан, наших сотрудников — акт международного терроризма, — заявила предпринимательница.
По ее словам, Wildberries делает все возможное для безопасности своих сотрудников.
Отдельно она подчеркнула, что в настоящий момент маркетплейс поддерживает разработку системного решения по страхованию от терактов.
— Все складские комплексы WB застрахованы. Однако реалии страхового рынка таковы, что текущие страховки от страховых компаний для крупных промышленных объектов исключают террористические риски и атаку БПЛА… Мы поддерживаем инициативу по разработке таких продуктов страховыми компаниями и поиска системного решения, считаем его остро необходимым, — приводит ее слова ТАСС.
Комментируя ситуацию на складах в Тамбове, Ким отметила, что остатки товаров с этих комплексов должны быть видны у продавцов, и в течение суток им будет восстановлена возможность вывода товара. То же самое касается остатков на момент начала атаки беспилотников по складу в Электростали. Что касается других складов, подсчет остатков будет проведен в ближайшее время.
ВСУ ударили по складам маркетплейса в Невинномысске и Краснодаре. После этого в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ уточнили, что логистический центр Wildberries в Невинномысске Ставропольского края эвакуирован согласно требованиям безопасности. Аналогичная ситуация произошла и с краснодарским объектом организации, который тоже подвергся атаке ВСУ.
18 июля украинские беспилотники ударили по двум логистическим центрам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На втором объекте в результате атаки погибли семь человек и еще 25 получили ранения. В Электростали на складе пострадал 61 человек, еще один погиб.