Ким назвала атаку ВСУ на сотрудников Wildberries актом международного терроризма

Комментируя ситуацию на складах в Тамбове, Ким отметила, что остатки товаров с этих комплексов должны быть видны у продавцов, и в течение суток им будет восстановлена возможность вывода товара. То же самое касается остатков на момент начала атаки беспилотников по складу в Электростали. Что касается других складов, подсчет остатков будет проведен в ближайшее время.