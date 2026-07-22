В ГАИ прокомментировали ДТП С пожарной машиной в Каменске-Шахтинском

— ДТП случилось в 15:40 на улице Ворошилова, 17. 42-летний водитель Toyota RAV4 на перекрестке с переулком Крупской не уступил дорогу пожарному автомобилю КамАЗ, за рулем которой находился 63-летний шофер. При этом у спецмашины были включены проблесковые маячки синего цвета и звуковой сигнал, — прокомментировали в Госавтоинспекции.