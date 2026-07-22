Татьяна Ким: Wildberries делает все возможное для безопасности своих сотрудников

Wildberries делает все от себя зависящее, чтобы максимально обезопасить своих сотрудников от атак противников. Об этом заявила в разговоре с журналистами основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.
«При объявлении чрезвычайной ситуации в регионе нам очень важно защитить персонал. Мы регулярно проводили тренировочные учения на наших объектах, на наших объектах определены ответственные, сразу же после объявления ракетной опасности люди оперативно эвакуируются», — отметила предпринимательница.
По ее словам, данные меры помогли компании сохранить тысячи человеческих судеб. Однако Ким признала, что учений недостаточно. После ударов ВСУ по складам были зафиксированы жертвы и раненые. WB уже оказывает всем пострадавшим семьям материальную помощь, заверила она.