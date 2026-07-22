Татьяна Ким: Wildberries делает все возможное для безопасности своих сотрудников

По ее словам, данные меры помогли компании сохранить тысячи человеческих судеб. Однако Ким признала, что учений недостаточно. После ударов ВСУ по складам были зафиксированы жертвы и раненые. WB уже оказывает всем пострадавшим семьям материальную помощь, заверила она.