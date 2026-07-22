Суд оштрафовал блогера Майкла Наки* на 40 тысяч рублей

Напомним, 10 июля Следственный комитет сообщил о завершении расследования нового уголовного дела против Майкла Наки*. По версии следствия, в опубликованном не позднее мая 2024 года ролике содержались призывы к действиям против безопасности России. Материалы передали для последующего направления в суд.