90 человек застряли на трассе в Актюбинской области из-за поломки автобуса (видео)

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Айтекебийском районе Актюбинской области на автодороге республиканского значения спасатели оперативно эвакуировали пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту Шымкент — Пермь.
«В результате технической неисправности транспортного средства в безопасное место были эвакуированы 90 человек, в том числе 46 детей. Среди пассажиров находились граждане Республики Таджикистан, Узбекистан и Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В аварийно-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС, а также сотрудники ТМСП «Карабутак».
«Пострадавших нет. Пассажиры автобуса были эвакуированы в кемпинг, где размещены в безопасных условиях и обеспечены всем необходимым на время ожидания дальнейшего следования», — уточнили в ведомстве.