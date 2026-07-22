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90 человек застряли на трассе в Актюбинской области из-за поломки автобуса (видео)

В Актюбинской области спасатели эвакуировали с трассы 90 пассажиров сломавшегося автобуса. Среди них были иностранцы и дети, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Айтекебийском районе Актюбинской области на автодороге республиканского значения спасатели оперативно эвакуировали пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту Шымкент — Пермь.

«В результате технической неисправности транспортного средства в безопасное место были эвакуированы 90 человек, в том числе 46 детей. Среди пассажиров находились граждане Республики Таджикистан, Узбекистан и Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В аварийно-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС, а также сотрудники ТМСП «Карабутак».

«Пострадавших нет. Пассажиры автобуса были эвакуированы в кемпинг, где размещены в безопасных условиях и обеспечены всем необходимым на время ожидания дальнейшего следования», — уточнили в ведомстве.

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