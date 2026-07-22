В Нижнем Новгороде ураган повалил столбы и деревья, парализовав движение

Ранее сообщалось, что шквалистый ветер с порывами свыше 33 метров в секунду оставил без света 44 населённых пункта в Алтайском крае. Удару непогоды подверглись Краснощёковский и Чарышский районы, где в зону отключения попали более 6 тысяч домовладений. Помимо массовых перебоев с электроснабжением, в Краснощёковском районе зафиксированы многочисленные случаи повреждения кровель зданий и падения деревьев, по которым от граждан поступило 17 обращений.