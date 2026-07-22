Родителей предупредили о новой схеме мошенников, из-за которой дети становятся соучастниками краж

Параллельно кураторы обрабатывают другого несовершеннолетнего. Ему также рассказывают о «секретной операции», поручают забрать связку из тайника, проникнуть в незнакомую квартиру и вынести оттуда ценности.
Похищенное подростку предлагают продать в ломбарде, на рынке или через другие площадки. Вырученные деньги требуют перевести на якобы защищённый государственный счёт.
«Схема с одной стороны простая, с другой стороны жестче тех, что были раньше», — отметил Медведев. Первый ребёнок фактически открывает преступникам доступ к жилью своей семьи, а второй рискует стать фигурантом уголовного дела о краже.
По словам журналиста, подобные случаи всё чаще фиксируют в крупных российских городах. Организаторы рассчитывают на доверчивость детей, страх за родителей и желание помочь людям, представившимся силовиками.
Медведев призвал взрослых регулярно объяснять подросткам, что настоящие правоохранители не проводят операции по телефону и не просят несовершеннолетних прятать ключи, забирать имущество или переводить деньги.
Ранее в Петербурге мошенники убедили ребёнка спрятать ключи от квартиры в детской коляске у дома. После этого сообщник проник внутрь и вынес деньги, украшения и технику общей стоимостью около 2,5 миллиона рублей.
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