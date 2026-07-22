Силы ПВО сбили 80 беспилотников над Россией за день

Средства ПВО уничтожили 80 беспилотников вооруженных сил Украины с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Дроны были сбиты над Белгородской и Курской областями, а также Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
Оперштаб Белгородской области сообщал о шести пострадавших за день. Один из ударов был нанесен по жилому дому в Белгороде. В Курской области ранены два человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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