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Силы ПВО сбили 80 беспилотников над Россией за день

Средства ПВО уничтожили 80 беспилотников вооруженных сил Украины с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Средства ПВО уничтожили 80 беспилотников вооруженных сил Украины с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над Белгородской и Курской областями, а также Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Оперштаб Белгородской области сообщал о шести пострадавших за день. Один из ударов был нанесен по жилому дому в Белгороде. В Курской области ранены два человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

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