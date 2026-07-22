Суд вынес приговор крымчанину, который ударил пожилую мать ножом 132 раза

Сам инцидент произошел 30 января в селе Трудовое Симферопольского района Крыма. Мужчина вступил в конфликт со своей матерью. В ходе ссоры он ударил пенсионерку по лицу, а затем, взяв из серванта складной нож, нанес ей не менее 132 ударов лезвием. Пострадавшая получила травмы головы, шеи, груди и живота и от ранений скончалась.