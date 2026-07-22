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Суд вынес приговор крымчанину, который ударил пожилую мать ножом 132 раза

В январе в Крыму произошло жестокое убийство — местный 31-летний житель напал на свою 70-летнюю мать и ударил ее ножом 132 раза. В среду, 22 июля, региональное управление Следственного комитета РФ сообщило, что убийцу приговорили к 14 годам колонии.

В январе в Крыму произошло жестокое убийство — местный 31-летний житель напал на свою 70-летнюю мать и ударил ее ножом 132 раза. В среду, 22 июля, региональное управление Следственного комитета РФ сообщило, что убийцу приговорили к 14 годам колонии.

— Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Свою вину мужчина признал.

Сам инцидент произошел 30 января в селе Трудовое Симферопольского района Крыма. Мужчина вступил в конфликт со своей матерью. В ходе ссоры он ударил пенсионерку по лицу, а затем, взяв из серванта складной нож, нанес ей не менее 132 ударов лезвием. Пострадавшая получила травмы головы, шеи, груди и живота и от ранений скончалась.

В феврале в городе Камертау 25-летний местный житель из личной неприязни замахнулся на мать топором и несколько раз ударил ее по шее, в результате отрубив голову. Позднее он поместил части тела в полиэтиленовые пакеты, стеклянные хозяйственные банки и пластиковые тазы. Мужчину заключили под стражу на два месяца.

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