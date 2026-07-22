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Графа Петра Шереметева экстренно госпитализировали в Москве

Петр Шереметев потерял сознание в московском ресторане.

Источник: Комсомольская правда

В Москве экстренно увезли в больницу Петра Шереметева — потомка графа Бориса Шереметева, известного сподвижника Петра I. О случившемся рассказал «Известиям» информированный источник.

По словам собеседника издания, в тот момент граф находился в ресторане. Во время трапезы ему резко стало плохо.

«Петр Петрович потерял сознание», — уточнил источник.

Стоит отметить, что Шереметев уже более 25 лет возглавляет Парижскую русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова, занимая пост ректора учебного заведения. Эту должность он занял в 1998 году. Граф также на протяжении многих лет способствовал развитию и укреплению культурных связей между Россией и Францией.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что зимой 2026 года скончался потомок великого русского поэта Александра Пушкина — Вячеслав Гуцко. Он приходился писателю прапраправнуком. На момент смерти ему было 92 года.

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