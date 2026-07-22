Графа Петра Шереметева экстренно госпитализировали в Москве

В Москве экстренно увезли в больницу Петра Шереметева — потомка графа Бориса Шереметева, известного сподвижника Петра I. О случившемся рассказал «Известиям» информированный источник.
По словам собеседника издания, в тот момент граф находился в ресторане. Во время трапезы ему резко стало плохо.
«Петр Петрович потерял сознание», — уточнил источник.
Стоит отметить, что Шереметев уже более 25 лет возглавляет Парижскую русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова, занимая пост ректора учебного заведения. Эту должность он занял в 1998 году. Граф также на протяжении многих лет способствовал развитию и укреплению культурных связей между Россией и Францией.
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