Графа Петра Шереметева экстренно госпитализировали в Москве

Стоит отметить, что Шереметев уже более 25 лет возглавляет Парижскую русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова, занимая пост ректора учебного заведения. Эту должность он занял в 1998 году. Граф также на протяжении многих лет способствовал развитию и укреплению культурных связей между Россией и Францией.