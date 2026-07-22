Татьяна Ким: Wildberries начинает выплаты пострадавшим от атак ВСУ продавцам

Маркетплейс Wildberries начинает выплаты пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) продавцам. Об этом в среду, 22 июля, сообщила основательница компании Татьяна Ким.
— В первую очередь нам важно начать начисления для самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей. Сегодня более 88 тысяч селлеров получат первые начисления. В течение суток они появятся на балансе продавца, — приводит ее слова ТАСС.
Ким заявила, что атака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, сотрудников маркетплейса Wildberries является актом международного терроризма. По ее словам, Wildberries делает все возможное для безопасности своих сотрудников. Комментируя ситуацию на складах в Тамбове, Ким отметила, что остатки товаров с этих комплексов должны быть видны у продавцов, и в течение суток им будет восстановлена возможность вывода товара.
ВСУ ударили по складам маркетплейса в Невинномысске и Краснодаре. После этого в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ уточнили, что логистический центр Wildberries в Невинномысске Ставропольского края эвакуирован согласно требованиям безопасности. Аналогичная ситуация произошла и с краснодарским объектом организации, который тоже подвергся атаке ВСУ.
18 июля украинские беспилотники ударили по двум логистическим центрам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На втором объекте в результате атаки погибли семь человек и еще 25 получили ранения. В Электростали на складе пострадал 61 человек, еще один погиб.