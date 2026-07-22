Татьяна Ким: Wildberries начинает выплаты пострадавшим от атак ВСУ продавцам

Ким заявила, что атака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, сотрудников маркетплейса Wildberries является актом международного терроризма. По ее словам, Wildberries делает все возможное для безопасности своих сотрудников. Комментируя ситуацию на складах в Тамбове, Ким отметила, что остатки товаров с этих комплексов должны быть видны у продавцов, и в течение суток им будет восстановлена возможность вывода товара.