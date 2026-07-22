У миллиардера из США в Париже пропал багаж с драгоценностями на €1,3 млн

45-летний миллиардер, заработавший состояние на медицинских технологиях, прилетел в Париж из Ниццы. При перелете он задекларировал кольцо стоимостью 800 тысяч евро, а также серьги, браслет и ожерелье. В аэропорту его встретила сотрудница элитного консьерж-сервиса, бизнесмен передал ей ручную кладь и попросил забрать два чемодана из багажного отделения. Сам он уехал в отель на автомобиле с личным водителем, а багаж погрузили в другую машину.