У миллиардера из США в Париже пропал багаж с драгоценностями на €1,3 млн

Американский бизнесмен лишился ручной клади с ювелирными изделиями на сумму более 1,3 миллиона евро по пути из аэропорта Руасси-Шарль де Голль в парижский отель Four Seasons Hotel George V. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.
45-летний миллиардер, заработавший состояние на медицинских технологиях, прилетел в Париж из Ниццы. При перелете он задекларировал кольцо стоимостью 800 тысяч евро, а также серьги, браслет и ожерелье. В аэропорту его встретила сотрудница элитного консьерж-сервиса, бизнесмен передал ей ручную кладь и попросил забрать два чемодана из багажного отделения. Сам он уехал в отель на автомобиле с личным водителем, а багаж погрузили в другую машину.
Вернувшись в номер после поздней вечерней прогулки, бизнесмен обнаружил, что два чемодана доставлены, а ручная кладь с драгоценностями пропала. Камеры отеля показали, что из багажника выгружали только чемоданы, а по пути машина не останавливалась. Следствие полагает, что сумка пропала еще в аэропорту. Сотрудница консьерж-сервиса допрошена, подробности ее показаний не раскрываются.
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