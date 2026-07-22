В ДНР из-за атак БПЛА ВСУ и детонации ВОП погибли двое, 10 человек пострадали

Ранее медикам удалось стабилизировать состояние пострадавших, доставленных в стационар после удара ВСУ по жилому дому в Ялте. Напомним, в результате ночной атаки беспилотников пострадали 17 мирных жителей, а из повреждённого здания были эвакуированы 350 человек. После попадания дрона в многоэтажку на месте вспыхнул сильный пожар, охвативший 7 квартир и вызвавший частичное обрушение фасада. На полную ликвидацию возгорания специалистам потребовалось 4 часа. Ситуация находится под личным контролем главы республики.