Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар произошел в четырехкомнатной квартире в Таганском районе Москвы

Пожар произошел в четырехкомнатной квартире в Таганском районе Москвы. Об этом в среду, 22 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Пожар произошел в четырехкомнатной квартире в Таганском районе Москвы. Об этом в среду, 22 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Пожарные уже прибыли на место. В настоящее время идет эвакуация жильцов. Площадь пожара пока устанавливается, возгоранию присвоили первый ранг, говорится в публикации.

До этого пожар произошел в мансарде и на крыше ЖК «На Страстном бульваре» в Москве. Из здания эвакуировались порядка 20 человек. В мансарде дома загорелись стройматериалы. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности.