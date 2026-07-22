Пожар произошел в четырехкомнатной квартире в Таганском районе Москвы. Об этом в среду, 22 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Пожарные уже прибыли на место. В настоящее время идет эвакуация жильцов. Площадь пожара пока устанавливается, возгоранию присвоили первый ранг, говорится в публикации.
До этого пожар произошел в мансарде и на крыше ЖК «На Страстном бульваре» в Москве. Из здания эвакуировались порядка 20 человек. В мансарде дома загорелись стройматериалы. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности.