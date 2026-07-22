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В ДНР два человека погибли и десять пострадали из-за атак дронов ВСУ

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Два человека погибли, еще 10 пострадали в среду в ДНР из-за атак украинских дронов, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«Два человека погибли, еще десять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) и детонации ВОП», — написал Пушилин в канале на платформе «Макс».

Глава региона уточнил, что на автодороге Донецк — Амвросиевка при атаке на автомобиль погибли мужчина и женщина. Кроме того, в Горловке на остановке общественного транспорта ранены двое мужчин. Также пострадали работники коммунального предприятия: две женщины и трое мужчин. На открытой местности в городе пострадала еще одна женщина.

Пушилин отметил, что в Шахтерске ранен мужчина. В городе Селидово на приусадебном участке мужчина подорвался на ПФМ «Лепесток», у него ранения средней степени тяжести.

«Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — добавил глава республики.

Подчеркивается, что повреждения зафиксированы в городских округах Донецк, Торез, Мариуполь, Горловка, Дебальцево, а также в Амвросиевском, Волновахском, Старобешевском и Мангушском муниципальных округах.