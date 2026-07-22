В ДНР два человека погибли и десять пострадали из-за атак дронов ВСУ

Глава региона уточнил, что на автодороге Донецк — Амвросиевка при атаке на автомобиль погибли мужчина и женщина. Кроме того, в Горловке на остановке общественного транспорта ранены двое мужчин. Также пострадали работники коммунального предприятия: две женщины и трое мужчин. На открытой местности в городе пострадала еще одна женщина.