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Конвертоплан морпехов США загорелся во время учений в Аризоне

MV-22B Osprey загорелся при запуске двигателей на аэродроме в Аризоне. Экипаж успел эвакуироваться, пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

Конвертоплан MV-22B Osprey Корпуса морской пехоты США загорелся во время военных учений в штате Аризона. Инцидент произошел 19 июля в аэропорту Финикс-Меса Гейтуэй.

Возгорание началось при запуске двигателей, когда летательный аппарат еще находился на земле. Огонь охватил правую мотогондолу, в которой размещены двигатель и связанные с ним механизмы.

Летчики выполнили аварийное отключение систем и вместе с остальными членами экипажа покинули конвертоплан. Никто из находившихся на борту и участвовавших в тушении пожарных не пострадал. Для ликвидации огня спасатели применили специальную пену.

MV-22B принадлежит 266-й эскадрилье конвертопланов морской пехоты, которая базируется в Северной Каролине. Машина участвовала в учениях Savage Jackal под руководством Военно-воздушных сил США. Причина пожара и размер повреждений устанавливаются.

Osprey способен взлетать и садиться вертикально, как вертолет, а после поворота винтов продолжать полет как самолет. По данным Marine Corps Times, с 2000 года в происшествиях с этими машинами погибли 65 американских военнослужащих.

После катастрофы конвертоплана у берегов Японии в ноябре 2023 года, унесшей жизни восьми военных, полеты всех версий V-22 приостанавливали. В марте 2024 года машины допустили к возвращению в строй после проверки и введения дополнительных мер безопасности.

Ранее сообщалось, что в июне военный самолет потерпел крушение в американском штате Вашингтон. Пилот успел катапультироваться, а падение воздушного судна вызвало лесной пожар.

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