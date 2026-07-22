Конвертоплан морпехов США загорелся во время учений в Аризоне

Конвертоплан MV-22B Osprey Корпуса морской пехоты США загорелся во время военных учений в штате Аризона. Инцидент произошел 19 июля в аэропорту Финикс-Меса Гейтуэй.
Возгорание началось при запуске двигателей, когда летательный аппарат еще находился на земле. Огонь охватил правую мотогондолу, в которой размещены двигатель и связанные с ним механизмы.
Летчики выполнили аварийное отключение систем и вместе с остальными членами экипажа покинули конвертоплан. Никто из находившихся на борту и участвовавших в тушении пожарных не пострадал. Для ликвидации огня спасатели применили специальную пену.
MV-22B принадлежит 266-й эскадрилье конвертопланов морской пехоты, которая базируется в Северной Каролине. Машина участвовала в учениях Savage Jackal под руководством Военно-воздушных сил США. Причина пожара и размер повреждений устанавливаются.
Osprey способен взлетать и садиться вертикально, как вертолет, а после поворота винтов продолжать полет как самолет. По данным Marine Corps Times, с 2000 года в происшествиях с этими машинами погибли 65 американских военнослужащих.
После катастрофы конвертоплана у берегов Японии в ноябре 2023 года, унесшей жизни восьми военных, полеты всех версий V-22 приостанавливали. В марте 2024 года машины допустили к возвращению в строй после проверки и введения дополнительных мер безопасности.
Ранее сообщалось, что в июне военный самолет потерпел крушение в американском штате Вашингтон. Пилот успел катапультироваться, а падение воздушного судна вызвало лесной пожар.