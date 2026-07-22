Два человека погибли, еще десять пострадали из-за атак дронов ВСУ на ДНР

В среду на территории Донецкой Народной Республики в результате ударов беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины погибли два человека, а еще десять получили ранения. Об этом проинформировал глава региона Денис Пушилин.
Он уточнил, что на трассе между Донецком и Амвросиевкой при обстреле автомобиля погибли мужчина и женщина. Помимо этого, в Горловке на автобусной остановке были ранены двое мужчин. Также пострадали сотрудники коммунальных служб: две женщины и трое мужчин. На открытой местности в городе пострадала еще одна женщина.
Глава региона добавил, что в Шахтерске ранен один житель. В городе Селидово на территории частного участка мужчина подорвался на противопехотной мине «Лепесток», в результате чего получил травмы средней тяжести.
«Все раненые получают необходимую медицинскую помощь. Желаю пострадавшим скорейшего восстановления здоровья», — резюмировал глава республики.
Отмечается, что разрушения зафиксированы в таких муниципальных образованиях, как Донецк, Торез, Мариуполь, Горловка, Дебальцево, а также в Амвросиевском, Волновахском, Старобешевском и Мангушском округах.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке БПЛА на многоэтажку в Ялте увеличилось до 17.