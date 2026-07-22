Два человека погибли, еще десять пострадали из-за атак дронов ВСУ на ДНР

Он уточнил, что на трассе между Донецком и Амвросиевкой при обстреле автомобиля погибли мужчина и женщина. Помимо этого, в Горловке на автобусной остановке были ранены двое мужчин. Также пострадали сотрудники коммунальных служб: две женщины и трое мужчин. На открытой местности в городе пострадала еще одна женщина.