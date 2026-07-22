В центре Москвы произошел пожар в доме

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пожар возник в одной из квартир в жилом доме в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
«В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Гончарная, д. 26, к. 1», — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что в одной из квартир горят личные вещи и мебель. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Позже пожар локализовали.
В новость внесены изменения (22:56 мск) — добавлена информация о локализации пожара.
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