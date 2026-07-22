Депутат Журавлев: разрушения в Ялте от ударов ВСУ сильнее, чем в годы ВОВ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально наносят удары по мирному населению Ялты, их удары более разрушительные, чем в Великую Отечественную войну, сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Они сознательно бьют по мирному населению, таких разрушений в Ялте, какие наносят ей украинские дроны сейчас, в городе в Великую Отечественную не было», — сказал он в интервью «Ленте.ру».
Депутат считает, необходимо предпринять срочные меры противодействия украинским налетам, но они должны касаться не усиления системы ПВО, а в уничтожении всей системы БПЛА на Украине: от поступления в страну комплектующих для сборки дронов до площадок, с которых их запускают. Журавлев также отметил, что большая часть беспилотников и комплектующих сделана за рубежом, в Европе.
«Эти цеха должны стать для нас не то, что законными, а приоритетными целями — они несут опасность нашему населению», — сказал Журавлев.
Напомним, в ночь на 22 июля ВСУ атаковали многоэтажный жилой дом в Ялте, в результате 17 человек получили ранения. Советник главы Крыма Олег Крючков, рассказал, что шестерых пострадавших госпитализировали, состояние троих из них оценивается как тяжелое. Помощница главы Крыма Ольга Курлаева рассказала, что в доме после попадания БПЛА выгорели семь квартир.