Депутат Журавлев: разрушения в Ялте от ударов ВСУ сильнее, чем в годы ВОВ

Депутат считает, необходимо предпринять срочные меры противодействия украинским налетам, но они должны касаться не усиления системы ПВО, а в уничтожении всей системы БПЛА на Украине: от поступления в страну комплектующих для сборки дронов до площадок, с которых их запускают. Журавлев также отметил, что большая часть беспилотников и комплектующих сделана за рубежом, в Европе.