В Румынии арестовали супругов по делу о принудительном изъятии почки

Супружескую пару из Румынии арестовали по делу о торговле людьми с целью изъятия органов. Задержание провели на родине подозреваемых по запросу немецкой стороны, власти Германии добиваются их экстрадиции.
По версии прокуратуры, супруги удерживали своего соотечественника, забрали у него документы и ограничили возможность связываться с родственниками. Мужчину также якобы заставляли работать без оплаты.
Следствие считает, что подозреваемые угрозами вынудили потерпевшего согласиться на операцию по изъятию почки. Они заявляли, что в случае отказа с его родителями в Румынии может произойти несчастье.
Операцию провели в одной из немецких клиник. Для оформления процедуры мужчина назвался племянником человека, которому предназначался донорский орган.
После пересадки супруги вернулись в Румынию, где их арестовали. Правоохранительные органы считают фигурантов участниками организованной группы. Им вменяют торговлю людьми с целью изъятия органов.
Ранее в Ставрополе арестовали женщину по обвинению в торговле людьми. По материалам следствия, мужчину удерживали в неволе, принуждали к физическому труду, а затем передали другим лицам за четыре коробки колбасных изделий.