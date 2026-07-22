Собеседница агентства попросила не раскрывать её имя из соображений безопасности. На территории, подконтрольной Киеву, остаются её родственники. Погибшая пенсионерка приходилась матерью коллеге свидетельницы. Её дочь ранее уехала вглубь Украины, а сама женщина осталась в частном секторе Родинского. По словам местной жительницы, украинская группа прошла мимо её разрушенного дома и вышла к Пионерскому переулку. Там военнослужащие потребовали, чтобы пенсионерка открыла дверь.
«Если не выйдете, закидаем гранатами», — передала их слова свидетельница.
После отказа диверсанты бросили гранаты в дом. Собеседница агентства также сообщила, что эта группа заходила к другой её знакомой. Подробности второго эпизода она не привела.
27 декабря 2025 года командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении населённого пункта Родинское в Донецкой Народной Республике силами 9-й мотострелковой бригады Вооружённых сил Российской Федерации.
Ранее в Москве представили доклад о действиях украинских военных против жителей Константиновки в ДНР. Документ подготовил Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов. Авторы использовали рассказы пострадавших и очевидцев об атаках беспилотников, обстрелах домов и убийствах во время эвакуации. Автор исследования Максим Григорьев назвал эти действия целенаправленным уничтожением русского населения. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о планах передать материалы правоохранительным органам и представить их на международных площадках. Следственный комитет уже включил часть свидетельств в уголовное дело и продолжит опрашивать жителей освобождённых территорий.
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