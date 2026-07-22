Ранее в Москве представили доклад о действиях украинских военных против жителей Константиновки в ДНР. Документ подготовил Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов. Авторы использовали рассказы пострадавших и очевидцев об атаках беспилотников, обстрелах домов и убийствах во время эвакуации. Автор исследования Максим Григорьев назвал эти действия целенаправленным уничтожением русского населения. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о планах передать материалы правоохранительным органам и представить их на международных площадках. Следственный комитет уже включил часть свидетельств в уголовное дело и продолжит опрашивать жителей освобождённых территорий.