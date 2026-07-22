Конвертоплан ВВС США за $120 млн загорелся на военной базе в Аризоне

Очередной инцидент с конвертопланом Osprey вновь поднял вопросы о надёжности этой техники. Osprey сочетает возможности вертолёта и самолёта, но за годы эксплуатации неоднократно попадал в аварии. С 2000 года в катастрофах с участием Osprey погибли 65 американских военных. После крушения CV-22B в 2023 году, в котором погибли восемь человек, весь парк Osprey временно отстранили от полётов. Расследование показало, что причиной трагедии стал отказ редуктора левого винта. Сейчас на вооружении США всё ещё сотни таких машин: Пентагон закупил 469 Osprey для Корпуса морской пехоты, ВМС и ВВС. Производство конвертопланов планируют завершить к 2028 финансовому году.