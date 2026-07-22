Прыжок веры: Американец рыбкой сиганул с моста, убегая от полиции

На опубликованных кадрах видно, как он останавливается на мосту, выскакивает из салона и без раздумий ныряет вниз. Несмотря на высоту, американец выжил. Полицейские обнаружили его в воде и попытались задержать. Однако мужчина продолжил сопротивление и ударил головой нескольких стражей порядка.