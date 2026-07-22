Серьёзный пожар произошёл в жилом доме в центральной части Москвы

В квартире на 9-ом этаже жилого дома на улице Гончарная произошёл сильный пожар. По словам соседей, жильё было сильно захламлено. Примерно двадцать минут назад из окон вырывалось пламя, сейчас здание заволокло густым дымом. Нескольких жильцов эвакуировали, на месте работают пожарные и врачи скорой помощи. Причины возгорания выясняются.