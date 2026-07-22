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ТАСС: в Москве при пожаре в доме пострадал человек

Возгорание произошло на улице Гончарная, д. 26.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В результате пожара есть пострадавший», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что пожар по адресу: улица Гончарная, д. 26 локализован, горели личные вещи и мебель.

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