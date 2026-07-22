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В центре Москвы загорелась квартира в жилой многоэтажке

В жилом доме на улице Гончарная в Таганском районе Москвы произошел пожар. В одной из квартир загорелись вещи и мебель, сообщила пресс-служба МЧС.

В жилом доме на улице Гончарная в Таганском районе Москвы произошел пожар. В одной из квартир загорелись вещи и мебель, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, добавили в ведомстве. Сейчас пожар уже локализован. О пострадавших не сообщается.

Пожар произошел в доме 26, корпус 1. Это кирпичное 12-этажное здание, построенное еще в 1957 году. Дом возводили для высшего военного командования, отличившегося в Великой отечественной войне, отмечается на сайте мэра Москвы.

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