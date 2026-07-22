В Липецкой области объявили воздушную опасность

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области. Об этом сообщается в канале РСЧС по региону в «Максе».
«Желтый уровень “Воздушная опасность” на территории Липецкой области», — говорится в сообщении.
Об этом сообщается в канале РСЧС по региону.
МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области. Об этом сообщается в канале РСЧС по региону в «Максе».
«Желтый уровень “Воздушная опасность” на территории Липецкой области», — говорится в сообщении.