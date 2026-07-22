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В Липецкой области объявили воздушную опасность

Об этом сообщается в канале РСЧС по региону.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области. Об этом сообщается в канале РСЧС по региону в «Максе».

«Желтый уровень “Воздушная опасность” на территории Липецкой области», — говорится в сообщении.