В Ленобласти нашли тела мужчины и женщины, пропавших на байдарках

Ранее сообщалось, что сильный ветер унёс в Ладожское озеро группу из 14 туристов на лодках. Они начали маршрут из Приозерска и двигались по реке Тихой. Спасатели доставили троих детей в посёлок Берёзово, а ещё одного взрослого и ребёнка — в Приозерск. Шесть взрослых и один ребёнок находились на острове Селькамарьянсаари и ожидали эвакуации. Двое туристов оставались пропавшими, их искали спасатели и добровольцы на воде и на суше.