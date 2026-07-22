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В Ленобласти нашли тела мужчины и женщины, пропавших на байдарках

Спасатели нашли тела мужчины и женщины, пропавших 19 июля во время похода на байдарках по реке Тихой в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«В ходе поисковых работ обнаружены тела мужчины и женщины, пропавших во время происшествия с байдарками 19 июля 2026 года», — говорится в сообщении.

В поисковой операции участвовал отряд аварийно-спасательной службы Приозерска. МЧС не уточнило, где именно спасатели нашли погибших.

Ранее сообщалось, что сильный ветер унёс в Ладожское озеро группу из 14 туристов на лодках. Они начали маршрут из Приозерска и двигались по реке Тихой. Спасатели доставили троих детей в посёлок Берёзово, а ещё одного взрослого и ребёнка — в Приозерск. Шесть взрослых и один ребёнок находились на острове Селькамарьянсаари и ожидали эвакуации. Двое туристов оставались пропавшими, их искали спасатели и добровольцы на воде и на суше.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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