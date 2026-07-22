В Ирландии на месте бывшего приюта нашли останки десятков младенцев

В 2014 году местный историк Кэтрин Корлесс заявила, что c 1925 по 1961 год в канализационной системе приюта в городке Туам было захоронено 796 младенцев и маленьких детей. В 2017 году специальная комиссия обнаружила значительное количество останков детей в подземных резервуарах под садом возле приюта. С тех пор криминалисты поэтапно ведут раскопки на территории приюта.