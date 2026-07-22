Летевший в Ливерпуль самолёт easyJet развернули из-за драки пассажиров

Испанские диспетчеры сообщили, что инцидент произошёл примерно через полчаса после взлёта. По их словам, в драку оказались вовлечены около 10 человек, из-за чего командир принял решение развернуть самолёт обратно в Тенерифе. Посадка прошла штатно, без происшествий на рулёжной дорожке. Рейс выполнялся под номером EZY3352. Сервис отслеживания полётов показывает, что самолёт поднялся в воздух незадолго до 20:00 по местному времени и вернулся примерно к 21:05.