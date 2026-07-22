BFMTV: на юге Франции около 5 тыс. человек эвакуировали из-за природного пожара

От огня пострадала территория площадью 900 га в районе коммуны Сомо, огонь распространяется к северу от залива Аркашон. Местная префектура объявила об эвакуации 700 жителей соседней коммуны Порж, также были эвакуированы 3,5 тыс. человек из расположенного поблизости кемпинга и жители кочевого поселения, их перевезли в коммуну Лакано.