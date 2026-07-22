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BFMTV: на юге Франции около 5 тыс. человек эвакуировали из-за природного пожара

От огня пострадала территория площадью 900 га в районе коммуны Сомо, огонь распространяется к северу от залива Аркашон.

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Крупный лесной пожар разгорелся в департаменте Жиронда на юге Франции, около 5 тыс. человек эвакуированы в целях предосторожности. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

От огня пострадала территория площадью 900 га в районе коммуны Сомо, огонь распространяется к северу от залива Аркашон. Местная префектура объявила об эвакуации 700 жителей соседней коммуны Порж, также были эвакуированы 3,5 тыс. человек из расположенного поблизости кемпинга и жители кочевого поселения, их перевезли в коммуну Лакано.

Для борьбы с огнем были задействованы 500 сотрудников пожарно-спасательной службы, четыре крупных пожарных самолета и четыре легкомоторных самолета. В ближайшее время на место должны прибыть еще 200 пожарных.

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