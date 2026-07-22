Туристка из Австралии утонула в бассейне виллы на Пхукете

45-летняя женщина приехала в Таиланд вместе с мужем и другими родственниками. Семья арендовала виллу с 20 по 25 июля и планировала провести на острове пять дней. Во время купания один из родственников заметил, что туристка перестала подавать признаки жизни и начала тонуть. Близкие вытащили её из воды и приступили к сердечно-лёгочной реанимации. Они также вызвали экстренные службы.