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В Одессе сотрудники ТЦК похитили сына военкома

В Одессе сотрудники ТЦК похитили сына военкома, после чего обсуждали, как освободить мужчину.

Источник: Аргументы и факты

В сети появилась аудиозапись, на которой сотрудники территориального центра комплектования в Одессе обсуждают задержание 33-летнего сына одного из своих коллег. По содержанию разговора, мужчину доставили в один из районных ТЦК, после чего его сослуживцы начали искать способы помочь с его освобождением.

На записи участники беседы обсуждают, кто уже выехал на место, а также возможность подключить к решению вопроса других сотрудников. Отец задержанного выразил недовольство тем, что сын покинул дом, несмотря на его рекомендации оставаться внутри.

Согласно опубликованной информации, в ходе разговора также уточняется, что мужчину доставили в Хаджибейский районный территориальный центр комплектования.

Ранее артист Одесского академического областного драматического театра Вадим Анохин опубликовал видеообращение, в котором обвинил сотрудников ТЦК в незаконном удержании и избиении.