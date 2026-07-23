В Одессе сотрудники ТЦК похитили сына военкома

В сети появилась аудиозапись, на которой сотрудники территориального центра комплектования в Одессе обсуждают задержание 33-летнего сына одного из своих коллег. По содержанию разговора, мужчину доставили в один из районных ТЦК, после чего его сослуживцы начали искать способы помочь с его освобождением.