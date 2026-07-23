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В Сумах произошел взрыв

Сирены также звучат в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Взрыв вновь раздался в Сумах на севере Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

В области объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

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