Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-директор ЦРУ Вулси умер на 85-м году жизни

Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси умер от инсульта в возрасте 84 лет.

Источник: Аргументы и факты

Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси, руководивший американской разведкой в середине 1990-х годов, ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщает издание Washington Post.

«Джеймс Вулси-младший, возглавлявший ЦРУ и все разведывательное сообщество США в течение двух непростых лет при администрации Билла Клинтона, когда американские спецслужбы пытались адаптироваться к эпохе после окончания холодной войны, — скончался во вторник в своем доме в Вашингтоне», — отмечается в публикации.

Причиной смерти стал инсульт на фоне ухудшения состояния здоровья, вызванного так называемым «гаванским синдромом», о чем сообщила супруга Вулси.

Вулси занимал ключевые должности при четырех президентах США, начиная от Джимми Картера и заканчивая Биллом Клинтоном. Также он представлял Соединенные Штаты на переговорах по ДОВСЕ в Вене и участвовал во встречах с СССР по СНВ в Женеве в 1980-х годах. В период с 1993 по 1995 год он возглавлял ЦРУ.

Вулси также был вовлечен в расследование крупнейшего шпионского скандала в истории ЦРУ, связанного с арестом Олдрича Эймса. По утверждениям прокуроров США, высокопоставленный сотрудник контрразведки в течение девяти лет работал на СССР, за что получил пожизненное заключение и скончался в американской тюрьме в январе этого года.

Ранее сообщалось, что на 95-м году жизни также скончался близкий друг и соратник братьев Фиделя и Рауля Кастро Рамиро Вальдес Менендес.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше