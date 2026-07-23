Экс-директор ЦРУ Вулси умер на 85-м году жизни

Вулси занимал ключевые должности при четырех президентах США, начиная от Джимми Картера и заканчивая Биллом Клинтоном. Также он представлял Соединенные Штаты на переговорах по ДОВСЕ в Вене и участвовал во встречах с СССР по СНВ в Женеве в 1980-х годах. В период с 1993 по 1995 год он возглавлял ЦРУ.