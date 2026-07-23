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Жительница Ставрополя дважды за день попалась пьяной за рулем

В Ставрополе 23-летняя девушка без прав дважды за сутки попалась инспекторам пьяной за рулем.

Источник: Аргументы и факты

В Ставрополе сотрудники ГИБДД в течение суток дважды задержали одну и ту же пьяную женщину на разных машинах, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

В ходе первого задержания стражами порядка была остановлена иномарка, за рулем которой находилась 23-летняя местная жительница. При общении с сотрудниками она созналась, что употребляла алкоголь, однако отказалась пройти медосвидетельствование.

Кроме того, выяснилось, что женщина управляла автомобилем без водительского удостоверения, которое было изъято в 2023 году за движение по встречной полосе. При этом она не удосужилась получить права обратно после окончания срока их лишения.

В тот же день ближе к вечеру девушка вновь была остановлена инспекторами ГИБДД, но уже за рулем другого автомобиля. При этом она также отказалась пройти освидетельствование.

Оба автомобиля были отправлены на штрафстоянку. Нарушительнице грозит штраф в размере 45 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель наехал на палатку с девушкой на пляже под Архангельском.