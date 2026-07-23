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Мирошник сообщил о росте ударов ВСУ по гражданским объектам

За последние два месяца Вооруженные силы Украины (ВСУ) резко нарастили удары по гражданским объектам, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Источник: Известия

«По нашим подсчетам, западники стали в гораздо большем объеме поставлять беспилотники различных систем. Украина пытается их использовать по большому радиусу, то есть наносить удары, которые они называют дип-страйки (глубокие удары по целям в тылу. — Ред.), и это существенно выходит за пределы зоны СВО (специальной военной операции)», — пояснил дипломат.

Если в последние недели мая ВСУ выпускали чуть более 4 тыс. беспилотников по гражданским объектам, то за прошедшую неделю — более 7 тысяч. За последние три месяца удары наносились по 42 регионам.

За последнюю неделю пострадали 433 мирных жителя: ранены 364, погибли 69, сообщил Мирошник. Больше всего — в Белгородской области, Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской, Херсонской, а также Московской областях.

«К сожалению, эта неделя принесла “рекорд”. С начала года у нас самое большое количество пострадавших гражданских жителей и количество прилетов по гражданскому населению», — сказал Мирошник.

Больше всего ударов пришлось по жилым домам, школам и больницам, объектам энергетики (подстанции, энергогенерирующие станции), а также гражданскому транспорту, уточнил он.

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