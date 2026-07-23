Мирошник сообщил о росте ударов ВСУ по гражданским объектам

«По нашим подсчетам, западники стали в гораздо большем объеме поставлять беспилотники различных систем. Украина пытается их использовать по большому радиусу, то есть наносить удары, которые они называют дип-страйки (глубокие удары по целям в тылу. — Ред.), и это существенно выходит за пределы зоны СВО (специальной военной операции)», — пояснил дипломат.