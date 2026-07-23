Мирошник сообщил о росте ударов ВСУ по гражданским объектам

«По нашим подсчетам, западники стали в гораздо большем объеме поставлять беспилотники различных систем. Украина пытается их использовать по большому радиусу, то есть наносить удары, которые они называют дип-страйки (глубокие удары по целям в тылу. — Ред.), и это существенно выходит за пределы зоны СВО (специальной военной операции)», — пояснил дипломат.
Если в последние недели мая ВСУ выпускали чуть более 4 тыс. беспилотников по гражданским объектам, то за прошедшую неделю — более 7 тысяч. За последние три месяца удары наносились по 42 регионам.
За последнюю неделю пострадали 433 мирных жителя: ранены 364, погибли 69, сообщил Мирошник. Больше всего — в Белгородской области, Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской, Херсонской, а также Московской областях.
«К сожалению, эта неделя принесла “рекорд”. С начала года у нас самое большое количество пострадавших гражданских жителей и количество прилетов по гражданскому населению», — сказал Мирошник.
Больше всего ударов пришлось по жилым домам, школам и больницам, объектам энергетики (подстанции, энергогенерирующие станции), а также гражданскому транспорту, уточнил он.