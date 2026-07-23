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В Липецкой, Воронежской, Тульской областях объявили угрозу ракетной атаки

В Липецкой, Воронежской, Тульской, Тамбовской и Московской областях в ночь на 23 июля объявлена ракетная опасность.

В Липецкой, Воронежской, Тульской, Тамбовской и Московской областях в ночь на 23 июля объявлена ракетная опасность.

Предупреждения об этом опубликовали главы регионов в своих MAX-каналах.

Первым жителей оповестил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Красный уровень. Ракетная опасность по всей Липецкой области», — написал он в 00.47 мск.

Он рекомендовал людям укрыться в помещениях со сплошными стенами или спуститься в укрытия и оставаться там до отбоя воздушной тревоги.

Аналогичные рекомендации дали гражданам губернаторы Воронежской и Тульской областей.

Жителей Подмосковья и Тамбовской областей об угрозе оповестили через приложение МЧС России.

В липецких и воронежских пабликах тем временем пишут, что на улицах населенных пунктов громко завывают сирены.

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