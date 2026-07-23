Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту более 7,5 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июля. /ТАСС/. Выброс пепла на высоту более 7,5 км произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
«По спутниковым данным высота пеплового выброса составила около 7,5 км над уровнем моря», — рассказали геофизики.
Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке, его возраст — 60−70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.