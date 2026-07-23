В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

ТУЛА, 23 июля. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал он в «Максе».
Ранее в Тульской области объявили ракетную опасность.
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