Жительницам Камчатки грозит до шести лет за работу в подпольном казино

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июля. /ТАСС/. Заключение до шести лет грозит двум жительницам Петропавловска-Камчатского за участие в незаконной игорной деятельности. За свои услуги женщины получали денежное вознаграждение, сообщили ТАСС в краевой прокуратуре.