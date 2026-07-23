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Жительницам Камчатки грозит до шести лет за работу в подпольном казино

По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы осуществляли функции администраторов и получали за это деньги.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июля. /ТАСС/. Заключение до шести лет грозит двум жительницам Петропавловска-Камчатского за участие в незаконной игорной деятельности. За свои услуги женщины получали денежное вознаграждение, сообщили ТАСС в краевой прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы осуществляли функции администраторов в подпольном казино. Женщины осуществляли допуск игроков к игровому оборудованию, брали плату, обеспечивали конспирацию игроков.

«Они обвиняются в незаконном проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенном в составе организованной группы (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Максимальные санкции статьи предполагают до шести лет заключения и крупный штраф», — рассказали в надзорном ведомстве.

В отношении еще трех соучастников уголовное преследование осуществляется отдельно.

Уголовные дела будут направлены в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу после вручения обвинительных заключений.