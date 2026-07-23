В Нижегородской области объявили беспилотную опасность

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен в Нижегородской области. Об этом сообщается в канале ГУ МЧС по региону в «Максе».
«На территории Нижегородской области введен режим “Беспилотная опасность”. Соблюдайте спокойствие», — говорится в сообщении.
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